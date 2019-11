La Roma e il problema Dzeko. Mamma, ho perso il tiro in porta

Il problema della Roma e di Edin Dzeko è trasformare le occasioni da gol in gol. Dzeko, come riporta il Corriere della Sera, è la cartina di tornasole delle difficoltà comuni. In più si deve tenere conto della doppia frattura allo zigomo subita contro il Cagliari, il 6 ottobre scorso. Edin ha saltato solo la partita di Europa League contro il Wolfsberger (1-1), poi è stato costretto a tornare in campo con una maschera protettiva già il 20 ottobre contro la Samp per l’infortunio di Kalinic. Nelle sei partite seguenti il bosniaco ha tirato nello specchio della porta solo 3 volte, 2 volte fuori e 5 volte il suo tiro è stato respinto dagli avversari. Ha segnato un solo gol, il 27 ottobre contro il Milan, di testa.

Caso-Florenzi: Garcia vorrebbe portarlo a gennaio al Lione, ma il 24 spera in una mossa di Juve o Inter che però, almeno per ora, non sono interessate. Concreta la pista che porta alla Samp: con Ranieri potrebbe giocarle tutte.