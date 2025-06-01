Il rinnovo non è ancora arrivato, ma a Trigoria nessuno (al momento) suona l'allarme. La Roma prosegue i contatti con l'entourage di Svilar, reduce da una stagione straordinaria. I colloqui avanzano senza strappi, pur con un ritmo che riflette la complessità del nodo economico. L'agente del serbo ha messo sul tavolo una richiesta di 3.6 milioni netti a stagione per cinque anni più una serie di bonus. Un gap importante rispetto all'attuale proposta del club, ma non insormontabile. Il contratto attuale scade nel 2027 e la sua volontà, più volte ribadita, è quella di restare in giallorosso. Lo scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Nonostante uno stipendio ancora sotto al milione di euro, Svilar ha già ottenuto alcuni riconoscimenti economici per le prestazioni dell'ultima stagione ma ora la Roma è pronta a fare l'offerta definitiva. Ora che Gasperini ha detto sì e si preparare a iniziare la sua nuova avventura si può passare al capitolo rinnovi. Il neo allenatore non ha lasciato spazio a interpretazioni: Svilar è un punto fermo della rosa. Il legale con il club è solido: in due anni Svilar è passato da riserva a titolare indiscusso e sa bene quanto la Roma abbia scommesso su di lui. Se in estate dovessero arrivare proposte irrinunciabili da grandi club europei, le parti si confronteranno. Sarà la Roma, eventualmente, a valutare ma la linea è chiara: per meno di 50 milioni non se ne parla.