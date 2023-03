La Roma di Mourinho torna nella top 10 del ranking Uefa

Una soddisfazione in più per Mourinho: raggiungendo i quarti di finale nell’Europa League ha riportato la RoIma nella top 10 del ranking Uefa, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Un piazzamento prestigioso che i giallorossi non ottenevano da tempo: dopo aver chiuso il 2008-09 al 14° posto avevano iniziato la stagione successiva proprio tra .le migliori 10 perché, scartando i pochi punti (6,80) ottenuti nelì 2004-05, quand’erano usciti nel girone di Champions League conquistando appena un pareggio in 6 partite, avevano scavalcato Lione, Inter, Villarreal e Real Madrid che li precedevano e dovevano scartare molti di più. Se venisse confermato a giugno, però, questo piazzamento costituirebbe un record perché a fine stagione la Roma non è mai andata oltre 11° posto con cui aveva concluso il 2021-22 dopo aver vinto la Conference League.