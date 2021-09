La Roma di Mou: scatto, Var e 8 ore di studio per un video di 8 minuti

Perfetto mix tra passione e organizzazione per risollevare la Roma dall’apatia in cui era caduta con la gestione di Paulo Fonseca

Prima in classifica per differenza reti (+7 contro il +6 del Milan), la Roma si gode altri primati nelle classifiche pubblicate dalla Lega calcio: più tiri totali con 51 (secondo il Napoli con 49), più tiri nello specchio della porta con 25 (21 il Sassuolo) e più assist con 9 (8 la Lazio). Oltre ai numeri, però, c’è qualcosa di meno freddo e più “terreno” che ha già fatto innamorare i tifosi. Per esempio la corsa di Mourinho sotto la Sud dopo il gol di El Shaarawy (“Sono ritornato bambino“, ha detto l’allenatore portoghese) che ha emozionato mezzo mondo. La carta vincente di Mourinho per risollevare la Roma dall’apatia in cui era caduta con la gestione di Paulo Fonseca è proprio il perfetto mix tra passione e organizzazione, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Il primo gol segnato contro il Sassuolo, attraverso uno schema a palla inattiva tra Pellegrini e Cristante, è un esempio del lavoro dello staff agli ordini del portoghese. Nella conferenza stampa della vigilia, Mou ha raccontato di aver lavorato con il suo gruppo 8 ore al giorno – martedì, mercoledì e giovedì – per preparare due video di 8 minuti per i suoi giocatori. Uno per le situazioni difensive e uno per quelle offensive, tra le quali anche lo schieramento del Sassuolo contro i calci di punizione avversari. Mou ha convinto i suoi calciatori anche a trasformarsi in attori. Rivedendo il filmato della gara, infatti, si vedono chiaramente prima Pellegrini e poi Abraham fingere a gesti una battuta lunga sul secondo palo, mentre lo schema è stato completamente diverso.