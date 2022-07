La Roma di Mou ne fa 5 al Trastevere. Zaniolo a riposo: mal di schiena

Buono il primo test per la Roma di José Mourinho . L’amichevole a porte chiuse contro il Trastevere si è conclusa 5-0 per i giallorossi che, dopo i primi 45′ erano già avanti due gol, come riporta il Corriere della Sera.

Non ha preso parte al test Zaniolo, out ufficialmente per lombalgia. Non ha giocato nemmeno Spinazzola, che invece prosegue il lavoro di recupero individuale come da programma, dal momento che è rientrato solo giovedì. Le prime prove tattiche parlano di un ritorno alla difesa a 4 nell’attesa del rientro dei nazionali.