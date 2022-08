La Roma dei Fab Four si salva dal trappolone con un gol di Cristante

Il bello del calcio è che passi tutta l’estate a parlare dei Fab Four — Abraham, Dybala, Pellegrini e Zaniolo come Lennon, McCartney, Harrison e Starr — e poi la partita te la deve risolvere Cristante , cioè una vita da mediano, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera.

Ieri il risultato è stato indubbiamente giusto, per la qualità di gioco e per il volume di palle gol, però per puntare al massimo serve una concretezza maggiore. Ma non è detto che a Mourinho non vada bene anche così: l’entusiasmo a Roma è già alle stelle, non c’è bisogno di alimentarlo.