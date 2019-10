La Roma coccola Smalling: Manolas è solo un ricordo

Chris Smalling è già diventato un punto di riferimento in una difesa che ha cominciato la stagione con grandi difficoltà. Dopo l’esordio con l’Atalanta, è stato titolare contro Lecce e Cagliari, mostrando miglioramenti dal punto di vista della condizione fisica e dando stabilità e personalità al reparto, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Non è un caso che la Roma abbia subito una sola rete, su calcio di rigore.

Non è un personaggio banale, Smalling: vegano convinto, comincia già a parlare in italiano per comunicare meglio con i compagni e da un po’ di giorni è stato raggiunto dalla moglie e dal figlio. Se, come sperano sia lui che la società, le cose dovessero andare bene, a fine stagione la sua intenzione di rimanere potrà diventare una possibilità concreta.