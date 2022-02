La Roma cerca un regista: Hojbjerg o Xhaka

In vista del prossimo mercato il punto dolente resta comunque il solito

José Mourinho non si è mai iscritto alla lista dei “giochisti” e non ha mai scelto un modulo fisso di riferimento. Non rientra nella categoria degli allenatori dogmatici. Però, naturalmente, ha delle preferenze, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Si può discutere all’infinito sull’apporto di Mourinho in questa stagione. Nessuno, lui per primo, può essere soddisfatto del settimo posto in campionato a -7 dalla Roma di Fonseca della passata stagione. Detto questo, però, resta inevasa la domanda principale: perché? La risposta dell’allenatore è soprattutto una: la mancanza di un regista. Mou voleva Xhaka, Xhaka non è arrivato né a giugno né a gennaio. E nemmeno un simil-Xhaka. La richiesta di un regista è un alibi? Si può comunque fare meglio in assenza di un regista di ruolo? No e sì. Senza l’uomo che detta i tempi di gioco molto spesso ci si rifugia nel lancio lungo. Senza un adeguato schermo di protezione davanti alla difesa ancor più spesso si cerca di saltare il centrocampo e fare un gioco “di posizione”. Il punto dolente resta comunque il solito: il regista. E insieme a Granit Xhaka, che ha rinnovato il contratto con l’Arsenal ma potrebbe lo stesso finire sul mercato, c’è il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, 26 anni, danese, ex Bayern Monaco e Southampton, che con Mourinho ha giocato molto bene al Tottenham.