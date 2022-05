La Roma apre l’Olimpico per la finale. E Mourinho approva Sarri

Da oggi alle 22 fino a venerdì alle 11:59, scatta la prelazione per gli abbonati

La finale di Conference è una tappa importante per la crescita di tutto il club. Per avere a fianco più tifosi possibile, anche quelli che non hanno vinto la “lotteria” per avere un biglietto per Tirana, la Roma ha deciso: il 25 maggio l’Olimpico aprirà le porte per l’atto decisivo contro il Feyenoord. Sarà anche l’occasione per finanziare il progetto "Superiamo gli ostacoli", a sostegno dei tifosi disabili. Anche in questo caso ci sarà una prelazione per gli abbonati: dalle 22 di oggi e fino alle 11:59 di venerdì 20 solo loro potranno comprare biglietti (massimo due a persona). Il prezzo è di 5 euro, se il secondo è per un under 16 il biglietto è omaggio. La fase di vendita libera partirà alle 12 di venerdì e si chiuderà alle 21 di martedì 24. Potranno essere acquistati massimo 4 biglietti a persona e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 euro, i bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.