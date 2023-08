La Roma a caccia di gol. Il ritardo del bomber fa infuriare Mourinho

Tutti gli allenatori si lamentano di dover iniziare il campionato con le squadre non ancora al completo, ma José Mourinho un po' di più. Alla Roma c'è un grande problema: nel campionato scorso i giallorossi hanno chiuso con il nono attacco del campionato, ma si è sprecato tantissimo tempo per provare a risolverlo. Come scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, nella prima di campionato contro la Salernitana sarà squalificato Dybala (come anche Pellegrini e lo stesso Mourinho, che dovrà andare in tribuna anche nella seconda giornata a Verona) e a Tirana, nell'ultima amichevole vinta per 2-1 contro il Partizani, lo Special One ha schierato gli unici due attaccanti disponibili con cui ha lavorato in ritiro: Belotti e El Shaarawy. La buona notizia è che hanno segnato tutti e due, la cattiva è che sono le uniche alternative per la prima giornata. Pinto ha lavorato bene con parametri zero e prestiti anche in questo calciomercato: Aouar, N'Dicka e Kristensen, con Renato Sanches e Paredes identificati come eredi di Matic, dopo la clamorosa rottura che ha portato il centrocampista serbo al Rennes. Dove serviva di più, cioè nel ruolo di centravanti, è andata avanti una telenovela con Morata, Arnautovic, Scamacca, Marcos Leonardo e Zapata che ha messo a durissima prova la pazienza di Mourinho. La Roma ha dovuto cedere per quasi 30 milioni di euro per rientrare nei parametri concordati con la Uefa. Lo ha fatto con una serie di operazioni minori (Villar, Carles Perez, Kluivert, Reynolds, Tahirovic, Volpato e Missori) ma ha messo via un tesoretto con la cessione di Ibanez all'Al-Ahli. È il terzo anno di Mourinho sulla panchina giallorossa e molti sono sicuri che sarà anche l'ultimo. Di sicuro la Roma ha bisogno di ritornare in Champions League per aumentare i suoi ricavi. Mou ha portato a casa la Conference League e perso soltanto ai rigori la finale di Europa League, ma in campionato ha collezionato solo due sesti posti consecutivi. I trofei restano in bacheca, ma i quarti posti portano soldi. Allo Special One il compito di trovare l'equilibrio giusto tra mo tivazioni personali ed esigenze di bilancio.