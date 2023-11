La rivincita di Rui Patricio, il portiere con la valigia

Quella nel derby sul colpo di testa di Romagnoli, per i suoi detrattori, è stata «una parata normale perché se avesse preso gol sarebbe stato un grave errore. Per i suoi estimatori, invece, è stato un intervento salvarisultato. Del secondo gruppo fa parte José Mourinho, che Rui Patricio lo ha voluto alla Roma e lo ha difeso nei momenti di difficoltà, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Non è solidarietà tra connazionali, perché lo Special One nell'ex numero uno di Sporting Lisbona e Wolverhampton ci ha sempre creduto: Rui è uno dei fedelissimi, al pari di Cristante e Mancini, e ci sono le sue mani sulla conquista della Conference League a Tirana contro il Feyenoord.