La punizione della Uefa e la fretta di Mourinho

La Roma avrebbe concordato con l'Uefa le sanzioni per non aver rispettato il Financial Fair Play: tra le possibilità anche il blocco del mercato

Come ha anticipato il 'Times', la Uefa ha stilato una lista di 20 club europei che hanno violato le regole del Financial Fair Play e saranno sanzionate entro un mese. Tre le squadre italiane citate dal quotidiano inglese: Roma, Juventus e Inter. I giallorossi - spiega Luica Valdiserri su 'Il Corriere della Sera' - avrebbero concordato con la Uefa il provvedimento: una multa e una sanzione aggiuntiva, cioè la restrizione della 'rosa' che può essere iscritta alla Coppa europea o alcune restrizioni in ambito di calciomercato che possono arrivare anche al blocco per una sessione. La notizia spiega l’insistenza delle richieste di Mourinho e la fretta per chiudere le trattative nei prossimi giorni. In questo giro di calciomercato si può rafforzare la squadra, soprattutto dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, a gennaio non ci sono certezze.