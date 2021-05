La Primavera giallorossa vittoriosa dopo 2 mesi

Tre punti che riportano i giallorossi momentaneamente in testa alla classifica

Il ritorno alla vittoria della Roma Primavera dopo sei partite di astinenza è arrivato nel modo più incredibile: ieri pomeriggio in casa del Torino dell’ex Federico Coppitelli, la squadra di Alberto De Rossi ha trovato il gol del definitivo 3-2 con Tall al 95’, su assist di Podgoreanu. I ragazzi giallorossi, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera, erano andati in vantaggio con Buttaro nel primo tempo, poco dopo la mezzora, poi abbiamo assistito ai fuochi d’artificio nel corso della ripresa: primo il pareggio granata con Lovaglio, quindi giallorossi hanno segnato il 2-1 con Bamba, entrato da pochi minuti e quando il Torino era rimasto in dieci per l’espulsione di Cancello. Altro pari dei padroni di casa con Spina, che ha sfruttato un calcio di punizione nei minuti finali, ma quando i tre punti per la Roma sembravano definitivamente sfumati, è arrivata la rete decisiva di Tall, che riporta i giallorossi momentaneamente in testa alla classifica (42 punti), in attesa delle gare di Sampdoria (41) e Inter (40) tra oggi e domani.