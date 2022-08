La Primavera della Roma del dopo-De Rossi riparte oggi da Cesena

Il nuovo ciclo della Roma Primavera, quello con Federico Guidi in panchina, riparte dal Manuzzi di Cesena, appuntamento alle 16.30 di oggi. A guidare i giallorossi sarà capitan Faticanti, centrocampista classe 2004 che nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto fino al 2026, scrive Marco Calabresi su Il Corriere della Sera. Il portiere, invece, è Gabriele Baldi, visto che la Roma ha deciso di mandare quello che sarebbe stato il titolare – Mastrantonio – in prestito in Serie C, alla Triestina.