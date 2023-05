La prima notte che anticipa il futuro di Mourinho

Lo Special One non vuole regalare a nemici e amici l’immagine di un uomo in difficoltà, meno che mai rassegnato

Non ci resta che l’Europa, sospira Mourinho, riflettendo sul recente, travagliato passato e sui pochi giocatori oggi a sua disposizione, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Non vuole regalare a nemici e amici l’immagine di un uomo in difficoltà, meno che mai rassegnato. La Roma attuale, quella con gli uomini contati, stanchi ma disposti (ancora) a tutto per il loro capo. Il gruppo di Mourinho, finora, raramente ha steccato sul piano della partecipazione mentale, ha lasciato parecchie volte a desiderare sul piano tecnico, talvolta pure sul piano tattico ma ha sempre dato tutto ciò che poteva dare. Tanto o poco, non conta: tutto. E contro il Bayer stasera servirà tutto, per attribuire ulteriore senso alla stagione. C’è ancora un “titulo” in palio, nonostante errori e orrori; c’è ancora un obiettivo da centrare.