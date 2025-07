La preoccupazione di Gasperini: “Siamo indietro sul mercato”

I primi palloni, i primi sorrisi, le prime preoccupazioni. La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini ha debuttato davanti a poche decine di occhi, nel silenzio ovattato di Trigoria, in un'amichevole estiva contro il Trastevere che è servita più a fare conoscenza che a trarre indicazioni. Gasperini ha tracciato un primo bilancio del suo inizio in giallorosso: "Un po' preoccupato lo sono, siamo all'ottavo giorno di lavoro, tra meno di un mese inizia il campionato e siamo un po' indietro". Lo scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La Roma ha perso sei giocatori rispetto a maggio, altri devono ancora iniziare la preparazione. L'arrivo di El Aynaoui rappresenta un primo passo. Al fianco della critica, l'allenatore non fa mancare l'apprezzamento per la proprietà. In attesa dei rinforzi, si lavora sull'identità. L'impatto con l'ambiente è stato molto positivo.