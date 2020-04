La partita tra società e tv. In Bundesliga quattro club rischiano il fallimento

Il calcio in Germania è sull’orlo del collasso, scrive “Il Corriere della Sera”. Se infatti la stagione non dovesse ripartire, costringendo così le squadre e perdere sia gli introiti delle partite che quelli derivanti dai diritti televisivi, allora quattro squadre della Bundesliga e nove squadre di seconda divisione andrebbero incontro al fallimento. Anche negli altri paesi la situazione non è molto chiara. In Francia e in Inghilterra si sta cercando di guadagnare tempo, congelando rate o chiedendo di aspettare di conoscere il futuro dei massimi campionati. In Italia, invece, i pagamenti di Sky e Dazn, emittenti satellitari in possesso dei diritti televisivi della Serie A, non sembrano essere messi in discussione, visto che non esiste una penale in caso di mancato svolgimento delle partite. Le due emittenti hanno già versato 973 milioni di euro, divisi tra le varie società, e manca solo l’ultima tranche da 300 milioni, al momento in attesa di capire l’evoluzione della situazione Serie A nelle prossime settimane.