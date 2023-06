La nuova Roma a parametro zero: si abbassa l’età

C’è parametro zero e parametro zero. La Roma è costretta a pescare nella lista degli svincolati per l’accordo siglato con la Uefa sul rispetto del Financial Fair Play, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Servono plusvalenze entro il 30 giugno – Ibanez è il primo nome sulla lista delle uscite, ci sono più club di Premier League interessate al brasiliano – e Tiago Pinto è stato chiaro al riguardo: questo è il momento di pensare a vendere. I nomi sui quali si è concentrato Tiago Pinto per la prossima stagione hanno invece un altro profilo. Uno è praticamente arruolato: Houssem Aouar, 24 anni, centrocampista ex Olympique Lione. Uno è conteso dal Milan ma vede ancora la Roma in vantaggio: Evan N’Dicka, 23 anni, difensore francese svincolato dall’Eintracht Francoforte. Il terzo è di gran lunga il più difficile da avvicinare, ai limiti del sogno: Youri Tielemans, 26 anni, centrocampista belga retrocesso dalla Premier League in Championship con il Leicester. [...] Il lavoro di Tiago Pinto riguarda anche i rientri: Villar, Vina, Reynolds, Carles Perez e Kluivert (solo gli ultimi due hanno buone possibilità di essere ceduti definitivamente). Per Shomurodov si aspetta lo spareggio Spezia-Verona per non retrocedere in serie B. La buona notizia è invece la scadenza dei contratti di Coric e Bianda.