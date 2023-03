La miglior Roma dell’anno fa sembrare piccola la Real Sociedad

Una prova di maturità in cui Mou non ha sbagliato nulla e ottenuto il massimo da titolari e riserve: "La vittoria dell’empatia. Abbiamo trasformato i nostri difetti in punti di forza". La qualificazione non è al sicuro, perché la Real Sociedad è squadra forte — quarta in Liga, fin qui aveva perso una sola partita in Europa, quella con il Manchester United a qualificazione e primo posto già assicurati — ma tra sette giorni a San Sebastian |a Roma avrà tutte le carte giuste per andare avanti. Gli spagnoli hanno messo in mostra un palleggio insistito, ma Rui Patricio ha corso pochi pericoli. La Roma, al contrario, è stata incisiva.