La miglior difesa è la difesa. Roma dietro solo al Barça

In campionato i gol subiti all'Olimpico sono appena 5 in 12 partite

Il corto muso che ride oggi è quello di Josè Mourinho , scrive Gianluca Piacentini su Il Correre della Sera. Con il successo sulla Juventus, infatti, la Roma si è riportata in zona Champions , anche grazie ad una difesa d'acciaio. Soprattutto in casa.

Quello di domenica è stato il quinto successo consecutivo, con clean sheet allegato. In totale, in campionato i gol subiti all'Olimpico sono appena 5 in 12 partite. Nei top 5 campionati europei solo il Barcellona, che sta dominando la Liga (+9 sul Real), è riuscito a fare meglio, subendo un solo gol al Camp Nou. Dietro i giallorossi c'è l'inter, con 6 go! subiti a San Siro (due proprio contro la Roma), oltre a tante altre ferme a quota 8 (Newcastle, Manchester United, Chelsea, Bayern, Torino, Real Madrid e Union Berlino).