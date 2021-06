La legge di Mourinho per ricostruire la Roma: “Spingo tutti al limite”

Per il tecnico un giocatore può non essere un campionissimo, ma deve avere il fuoco dentro

“Io spingo i giocatori al limite e a volte loro non sono pronti a seguirmi in quel tipo di mentalità". Rispondendo a una critica di Luke Shaw (“A volte non mi sentivo parte della squadra con lui, non è stata la migliore delle relazioni”) José Mourinho ha in realtà fatto il ritratto del calciatore che cerca per rifondare la Roma, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Può non essere un campionissimo, ma deve avere il fuoco dentro. E se è un campionissimo, tanto meglio. Si spiega così il contatto che lo Special One ha personalmente portato avanti con Sergio Ramos. Pochi giorni fa il tecnico portoghese aveva detto: “Solo un top club sarà in grado di soddisfare le sue richieste economiche". Vero. Mou, però, ha voluto anche lanciare un segnale: la Roma deve puntare in alto e non accontentarsi.