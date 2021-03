La Fiorentina è l’unica squadra che Fonseca ha battuto tre volte su tre

La Fiorentina è l’unica squadra che Fonseca ha battuto 3 volte su 3: prima con un 4-1 in trasferta, poi vincendo 2-1 e 2-0 all’Olimpico. Se riuscisse a bissare quel largo successo del 20 dicembre 2019, il portoghese diventerebbe il primo allenatore romanista capace di vincere due volte consecutive sul campo dei viola, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

L’unica volta in cui arrivarono due vittorie di fila a Firenze, tra il 2013 e il 2014, in panchina c’erano prima Andreazzoli e poi Garcia. Fonseca, inoltre, resterebbe anche davanti a Inzaghi in un curioso derby a distanza, perché fra gli attuali allenatori della serie A, dietro a Conte e Pirlo, sul podio come media-punti in carriera c’è lui: 1,83 contro 1,82 del rivale laziale.