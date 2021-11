La coppia Abraham-Zaniolo ha convinto Mourinho. Ora la Roma aspetta rinforzi

Mourinho ufficialmente dice che il 3-5-2 non è il modulo che preferisce e che, avendo recuperato almeno Viña, dalla prossima gara – domani contro il Bologna – potrebbe ritornare alla difesa a 4. L’ideale, come dicono tanti allenatori, è...

Mourinho ufficialmente dice che il 3-5-2 non è il modulo che preferisce e che, avendo recuperato almeno Viña, dalla prossima gara – domani contro il Bologna – potrebbe ritornare alla difesa a 4. L’ideale, come dicono tanti allenatori, è poter cambiare più moduli, a seconda dell’avversario, magari anche all’interno della stessa partita, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Tutti, però, hanno un modulo preferito. Mourinho è un allenatore pragmatico, con idee chiare e forti, però è anche pronto ad ascoltare la squadra. Tra i beneficiati ci sono tre pezzi grossi: Abraham, Mkhitaryan e Zaniolo. Abraham, nella formazione con due attaccanti centrali, ha segnato 4 gol in 4 partite: a Venezia quando è stato schierato con Shomurodov, contro lo Zorya in Conference League (doppietta) e contro il Torino quando ha giocato insieme a Zaniolo. Proprio Nicolò, dopo la doppia panchina contro Venezia e Genoa, è prepotentemente tornato alla ribalta con due partite in quattro giorni in un ruolo più avanzato e più centrale. I suoi strappi hanno messo in difficoltà le difese di Zorya e Torino, liberando spazi preziosi per Abraham. L’intesa tra i due è sia in campo che fuori e non può che far felice lo Special One. Il giocatore che ha elevato di più il rendimento, schierato nella nuova posizione, è però Henrikh Mkhitaryan. Nella posizione di mezzala, quella che ad esempio aveva occupato spesso al Borussia Dortmund, l’armeno è tornato al centro del gioco.