La Champions per trattenere Smalling a Roma

Da un lato la voglia di dare tutto e riportare la Roma tra le prime quattro in campionato, dall’altro un futuro ancora tutto da scrivere. È questo, scrive il Corriere della Sera, lo stato d’animo con cui Chris Smalling si appresta ad affrontare le prime settimane del 2023. Il prossimo 30 giugno, infatti, il contratto che lo lega ai giallorossi scadrà ma, sull’accordo con il club dei Friedkin, è presente una clausola – esercitabile soltanto dal giocatore – che gli consentirebbe di estendere l’intesa per un’altra stagione dopo aver raggiunto il 50% delle presenze. Presto, quindi, il numero 6 potrà ottenere facilmente un altro anno di contratto ma, attualmente, non sembra sicuro di voler far scattare il rinnovo automatico.