Kumbulla: “Una sfida irrinunciabile”

“La Roma è un’opportunità e una sfida irrinunciabile, non ho avuto esitazioni a sceglierla“. Sono le prime parole da romanista di Marash Kumbulla, che ha scelto la maglia 24 dell’ex capitano Florenzi.

Arriva in prestito oneroso per 2 milioni di euro (la differenza di valutazione tra il suo prestito e quello degli altri tre calciatori) fino al 30 giugno 2022; poi la Roma avrà l’obbligo di riscattarlo pagando 13,5 milioni di euro (anche in questo caso è il saldo negativo tra la valutazione dell’albanese e quella degli altri) più altri 3,5 di bonus. Un’operazione perfetta per i bilanci di entrambe le società, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.