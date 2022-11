Kumbulla o Vina al posto di Mancini

Alle sue spalle agirà come al solito capitan Pellegrini, poi Mourinho dovrà scegliere uno tra Zaniolo (che non sta al massimo dopo la botta presa alla coscia sinistra lunedì sera al Bentegodi) e il baby Volpato, grande protagonista a Verona con un gol e un assist.

Davanti a Rui Patricio l’albanese Kumbulla è favorito su Vina per sostituire Mancini – squalificato – nella linea a tre con Smalling e Ibanez. Ballottaggio a destra, con Zalewski in vantaggio su Karsdorp, mentre sulla fascia opposta vedremo El Shaarawy.

In mediana spazio ancora a Camara, che stavolta potrebbe essere affiancato da Matic. In panchina ci saranno i giovani Cherubini e Faticanti. Out Tahirovic – (ha svolto la rifinitura con la prima squadra) che non ha i requisiti per essere inserito in lista Uefa