Kumbulla: “Destra, sinistra o centro: mi basta giocare”

Il battesimo, domenica scorsa all’Olimpico contro la Juventus, è stato di fuoco, ma Marash Kumbulla se l’è cavata bene, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“È stata una trattativa molto rapide – le parole del difensore nella conferenza stampa di presentazione -. Quando la Roma ha chiamato non ho esitato: per la società, per la città e per i tifosi. È stato facile scegliere in così poco tempo. Semmai è stato più difficile lasciare il Verona perché sono nato e cresciuto lì. È il posto dove ho fatto il salto di qualità“.

Per i tifosi romanisti il fatto che abbia preferito il giallorosso al biancoceleste è già un merito: “La Lazio? Su di me c’erano tante squadre… So che sono qui per crescere, faccio parte di una linea difensiva giovane, ma molto coesa. E poi ci sono anche altri compagni più esperti“.

Dopo la bella prova contro la Juventus, Kumbulla domani giocherà di nuovo titolare contro l’Udinese: “Contro la Juve abbiamo giocato bene, per me debuttare è stato emozionante. C’è solo un pizzico di rammarico perché meritavamo di vincere. Differenze tra Juric e Fonseca? Con Juric si marca a uomo, con Fonseca si lavora più di reparto. Per quanto mi riguarda, non ho preferenze: posso giocare centrale o spostato a destra e sinistra“.