Kumbulla al posto di Fazio in difesa, Smalling torna in panchina dopo un mese

Sarà turnover, ma ragionato, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, perché la Roma scenderà in campo per la terza volta in sette giorni e perché a breve ci saranno un’altra sfida di campionato (domenica 7 marzo, in casa alle 12.30 contro il Genoa) e l’andata degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk (ancora all’Olimpico, giovedì 11, inizio alle 21).

Fonseca sa che il momento è delicato e non si può perdere altro terreno nella corsa ai posti Champions. Così il portoghese dovrebbe limitarsi a tre cambi: Kumbulla in difesa per il disastroso Fazio, Diawara per dare un turno di riposo a Villar e uno tra Pedro e El Shaarawy al posto di Pellegrini.

L’emergenza in difesa, che ha portato Fonseca a schierare fuori ruolo sia Spinazzola che Karsdorp nelle partite contro lo Sporting Braga, va pian piano rientrando. Detto di Kumbulla (che si era infortunato dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus del 6 febbraio scorso), torna a disposizione anche Chris Smalling. L’inglese andrà in panchina.