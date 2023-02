Konsel: “Loro giovani e forti, ma alla fine passerà la Roma”

In caso di qualificazione agli ottavi, la Roma è all’altezza di lottare per vincere l’Europa League? "In caso di passaggio agli ottavi, sappiamo che negli scontri diretti le squadre di Mourinho sono in grado di giocarsela con tutti. Ma adesso non è il momento di pensarci".

Che cosa si aspetta da Mourinho? Più di qualcuno teme che quella in corso possa essere la sua ultima stagione a Trigoria. "Mourinho a Roma ha già fatto tanto, vincendo un titolo. Mi sembra che per la piazza sia il tecnico ideale. Dobbiamo ricordarci però che nel calcio le cose cambiano in fretta. Non so cosa succederà in futuro ma penso che sarà importante anche il modo in cui finirà la stagione e il cammino in coppa. Molto potrebbe dipendere anche dal risultato di stasera".