Kluivert, videochiamata per aiutare i bambini malati

Quando si tratta di solidarietà, la Roma e i suoi tesserati non si tirano mai indietro. L’ultima testimonianza riguarda Justin Kluivert: l’olandese ha partecipato ad una videochiamata organizzata da Helden Magazine e dalla Fondazione Gilat, che si occupa delle condizioni di bambini malati che, a causa del coronavirus, non possono ricevere le visite dei propri familiari o dei propri amici. Kluivert – si legge su ‘Il Corriere della Sera’ – si è collegato con i pazienti di otto diversi ospedali olandesi. A chi gli chiedeva di ritornare all’Ajax ha risposto, sorridendo: “Non so cosa farò in futuro, al momento quello di tornare non è un pensiero che ho in testa, ma l’Ajax è nel mio cuore così come Amsterdam”.