Kluivert, Fulham vicino. Shomurodov in stand-by

Un difensore e un attaccante per completare la rosa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Per il reparto difensivo, i nomi da tenere sotto controllo in questi ultimi giorni di mercato sono sempre gli stessi, con Tiago Pinto alla finestra per qualche occasione last minute, come ad esempio Bailly del Manchester United, che il general manager portoghese vorrebbe prendere ma solamente in prestito.

Per l’attacco, invece, Mourinho ha le idee chiare e continua a spingere per Andrea Belotti, ancora bloccato dalle mancate cessioni di Felix e Shomurodov, per cui la trattativa col Bologna è in stand-by. Dovrebbe sbloccarsi a breve, invece, la cessione di Justin Kluivert al Fulham. L’attaccante olandese, secondo quanto scrivono in Francia, ha dato l’ok a trasferirsi in Inghilterra, resta da trovare l’accordo tra le due società.

L’ultima offerta del Fulham è un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che diventerebbe obbligo in caso di permanenza in Premier. La Roma non si sente garantita da questa offerta e preferirebbe cederlo altrove, ma il calciatore (spinto dal suo entourage) sta rifiutando tutte le altre offerte pervenute a Trigoria,