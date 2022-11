Karsdorp: “Sto male”. Ma la Roma lo convoca per una visita a Trigoria

Malessere psicologico scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. È questa la motivazione addotta da Rick Karsdorp per giustificare la sua mancata presenza a Trigoria. I dirigenti giallorossi, che fino all’ultimo hanno provato a ricucire lo strappo, hanno preso atto della situazione ma lo hanno convocato nei prossimi giorni per sottoporlo a controlli da parte dello staff medico. La palla ora passa a Karsdorp, che deve decidere se rientrare e sottoporsi alla «visita fiscale» oppure rimanere in Olanda. L’esclusione per la gara contro il Torino, infatti, era stata concordata dopo un confronto tra il calciatore, Tiago Pinto e Mourinho al termine del quale si era deciso, per la serenità di tutti, di lasciarlo libero di tornare in Olanda con la famiglia. Nei giorni precedenti Karsdorp si era allenato con il resto del gruppo, con tanto di foto a testimoniarlo che lo ritraevano sorridente con i compagni di squadra. La cosa che appare certa è che Karsdorp, che ha il contratto in scadenza nel 2025, a gennaio non sarà un calciatore della Roma e Tiago Pinto dovrà lavorare per trovargli una sistemazione.