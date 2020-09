Karsdorp, l’esubero diventa titolare. Fonseca e Smalling, filo sempre diretto

Nelle ultime due settimane era stato ceduto prima all’Atalanta e poi al Genoa. All’esordio di campionato, stasera a Verona, nella formazione della Roma ci sarà un titolare a sorpresa: Rick Karsdorp. L’esterno destro olandese, già “idolo” dei tifosi giallorossi che lo ringraziano per aver fatto saltare l’arrivo nella Capitale di De Sciglio, è pronto a giocarsi la sua chance. Il suo arrivo, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, nelle intenzioni di Monchi avrebbe dovuto risolvere il problema atavico del terzino destro: preso dal Feyenoord per 14 milioni (più 5 di bonus), in due anni in giallorosso Karsdorp ha collezionato la miseria di 12 spezzoni di partita e un bel po’ di infortuni, compresa la rottura di un legamento crociato. Solo pochi giorni fa la sua esperienza romanista sembrava definitivamente chiusa, poi il dietrofront, dovuto anche alla possibilità di essere un titolare fisso. Ieri Paulo Fonseca non solo lo ha promosso, ma lo ha anche confermato per il resto della stagione. Per una conferma a sorpresa, c’è un ritorno che sembrava scontato ma non si è ancora concretizzato: quello di Chris Smalling. Manchester United permettendo.