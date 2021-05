Karsdorp fuori a sorpresa dalla Nazionale

Il terzino non è stato convocato da parte del c.t. Frank de Boer per i prossimi campionati Europei nonostante la buona stagione

Delusione per Karsdorp, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Dopo una grande stagione, l’esterno giallorosso è stato escluso dalla lista definitiva della nazionale olandese per i prossimi campionati Europei da parte del c.t. Frank de Boer. In attesa di conoscere il futuro di Florenzi, Karsdorp resta al momento l’unico esterno destro a disposizione di Mourinho. È infatti ufficiale il passaggio di Bruno Peres ai turchi del Trabzonspor. “Ciao Bruno, grazie per questo anni in giallorosso. Ti auguriamo il meglio“, il saluto della Roma.