Karsdorp, ex Feyenoord: “Per me è un derby”

Per lui, cresciuto nel Feyenoord, la partita di questa sera contro l’Ajax ha un sapore particolare, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. All’andata, ad Amsterdam, non c’era per squalifica ma questa sera Rick Karsdorp cercherà di dimostrare il suo valore ai suoi connazionali. “In Olanda – le sue parole in conferenza – Ajax- Feyenoord è un derby molto sentito, un po’ come Roma-Lazio. Affrontarli con la maglia della Roma sarà un po’ diverso, mi aspetto una partita bella quanto quella d’andata, ma noi vogliamo superare il turno. In Europa siamo dove dobbiamo essere, in campionato no“.

In questa stagione c’è stato il suo riscatto, dopo tre anni di promesse non mantenute, ma il c.t. Frank de Boer non lo ha preso in considerazione per la nazionale: “L’Europeo? Negli ultimi tre anni ho giocato poco, ora sto tornando sui miei livelli ma non sono ancora al 100%. La convocazione non dipende da me, io faccio il mio lavoro e voglio continuare così: ora sono concentrato sulla Roma“.