Vendere prima di ricominciare a comprare. È questo il nuovo input che la proprietà ha dato a Florent Ghisolfi, dopo un mese di luglio scoppiettante in cui sono stati sborsati circa 100 milioni, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera . Per questo il ds della Roma ha messo in stand-by una serie di operazioni, che saranno riprese dopo che avrà fatto un po' di spazio nella rosa. Quello più vicino all'addio è Karsdorp. Il terzino destro olandese, che ha ancora un anno di contratto a circa 4 milioni lordi, è fuori rosa: fin dal primo giorno ha sempre lavorato da solo e non e partito per il ritiro in Inghilterra. Da poco ha anche cambiato procuratore, ritornando con l'agenzia che lo seguiva in passato e che avrebbe trovato un accordo col Besiktas (dove troverebbe l'ex laziale Immobile) dopo aver rifiutato tutte le destinazioni, dall'AEK Atene al Trabzonspor, che gli si sono presentate. Il Besiktas è l'opportunità più gradita, ora il club turco dovrà trovare l'intesa con la Roma: impresa non complicata.

Il primo candidato a prendere il suo posto è Marc Pubill, spagnolo dell'Almeria che ha lo stesso procuratore di Chiesa, ossia Ramadani, avvistato un paio di giorni fa nella Capitale. Per quanto riguarda il difensore centrale, il nuovo obiettivo è Loic Badé del Siviglia. Classe 2000, francese originario della Costa d'Avorio, è valutato 20 milioni, cifra che il siviglia vorrebbe "cash" mentre i giallorossi vorrebbero inserire delle contropartite tecniche per abbassare il costo. Prima però dovrà partire Smalling o Kumbulla: quest'ultimo piace al Parma, che però non può/vuole pagare gli oltre 3 milioni (lordi) di ingaggio. Anche per il centrocampo si guarda in Francia. Secondo L'Equipe i giallorossi hanno mostrato interesse per Amir Richardson del Reims, classe 2002, marocchino grande protagonista ai Giochi Olimpici: su di lui hanno messo gli occhi Everton, Ajax e Fiorentina, è valutato 12 milioni più bonus. Un po' meno del valore che la Roma attribuisce a Bove, che piace sempre alla Fiorentina. Col Milan si ragiona sull'inserimento di Okafor nella trattativa che dovrebbe portare Abraham in rossonero.