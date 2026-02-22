Juve a terra, la Roma vuole volare a +4. Gasp: “La Champions è il mio obiettivo”

Il 23 novembre, dopo la vittoria di Cremona, Gasperini disse: "Abbiamo svoltato". Strana coincidenza perché anche questa partita con la Cremonese, tre mesi dopo, rischia di essere ricordata più avanti, a maggio inoltrato. La sconfitta della Juventus di ieri ha l'effetto di un assist Champions grande così. La Roma può volare a +4 in classifica: vorrebbe dire arrivare allo scontro diretto tra una settimana in una posizione di forza, pratica e psicologica. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. "Chi ha parlato di Champions come obiettivo qui sono io, per me esiste solo quello. Sia Ranieri sia la società hanno invece parlato di un anno di transizione. Io ho lasciato la Champions e mi manca giocarla", ha affermato Gasp che sente il momento decisivo. Ha sempre avuto ottime sensazioni dalla squadra e quindi stimola tutto il contorno. Il tecnico non farà calcoli sui diffidati e dunque dentro Mancini, Ndicka e Wesley. Dybala è fuori casa come pure Soulé, in attacco è certo Malen mentre Venturino e Pisilli insidiano i favoriti Zaragoza e Pellegrini. In difesa dal 1' Hermoso. In tribuna è atteso di nuovo Totti.