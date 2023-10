José seccato deve eliminare il tabù trasferta

Quarto tentativo, oggi a Cagliari, per tornare da una trasferta con i tre punti, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. La Roma in campionato non è ancora riuscita a vincere lontano dall’Olimpico: sconfitte pesantissime in casa di Verona e Genoa, pareggio a Torino contro i granata. Che significa bottino di un solo punto in trasferta. E penultimo posto nella speciale classifica, davanti all'Empoli (0) e alla pari con Cagliari e Salernitana (1). Con tre gol all'attivo e sette al passivo. La vittoria lontano dall’Olimpico è un ricordo assai lontano. Basti pensare che l'ultimo viaggio da tre punti in campionato risale allo scorso 8 aprile (Torino-Roma 0-1, peggior dato del millennio). In più, va ricordato che nel 2023 i giallorossi in 19 gare in trasferta (Europa compresa) hanno vinto soltanto 3 volte (nove le sconfitte), mettendo a segno appena 16 reti. Mal di trasferta, dunque? Come negarlo? Questione di gioco, di giocatori, di strategia, di tattica? Di tutto un po’, ovviamente. La Roma, in realtà, a giudicare dall'andamento lento in Italia soffre di un malessere generale, che ha più cause e più responsabili.