José oggi invita a pranzo i mediani

Contro il Monza è facile pensare ad una Roma strategicamente attendista, organizzata per controllare le mosse dell'avversario, pronta a rubar palla e a fiondarsi in avanti

Redazione

La Roma è una squadra che ama giocare senza pallone, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Lo dicono i numeri, lo racconta la sua storia con José Mourinho in panchina. La Roma ama far giocare l'avversario, concedergli il controllo della situazione per poi sfruttare la riconquista del pallone e le ripartenze veloci. Una strategia che (più ieri che oggi, a dire il vero) ha dato frutti positivi, tanto è vero che i flop sono stati spesso legati alla scarsa voglia (incapacità?) della Roma di tenere il pallone fra i piedi.

Il Monza, avversario oggi all'ora di pranzo all'Olimpico, invece adora il possesso palla, al punto di figurare al terzo posto nella speciale classifica, alle spalle di Napoli e Milan. La squadra di Palladino gioca (terza per tiri effettuati, dopo Napoli e Inter) e fa giocare, visto che il suo portiere è il secondo più impegnato del campionato con 32 parate (37 quelle dcl Frosinonc: la Roma è ultima con 9).

Anticipando quanto potrebbe accadere in campo, vien facile pensare a una Roma strategicamente attendista, organizzata per controllare le mosse dell'avversario, pronta a rubar palla e a fiondarsi in avanti. Ecco perché serviranno più mediani che mezzeali, ecco perché ci sarà bisogno di proteggere il pacchetto difensivo per poi trarre vantaggio da intercetti e ripartenze.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.