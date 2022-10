José, in Europa niente record: è solo quarto

Mourinho record? Non è vero, e non perché ieri la Roma è stata battuta dal Betis. Il portoghese è solo al 4° posto, con 120 vittorie nelle coppe europee, in una classifica che vede Ferguson in testa a quota 143 davanti ad Ancelotti 131 e Wenger 127, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera.