José, carriera piena di grandi numeri

Mourinho grandi numeri. A partire da quello che, al ritorno in Italia dopo 11 anni, già lo fa partire in pole position, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

2,18 la sua media-punti in serie A, la migliore tra gli allenatori della stagione 2021-22 davanti al 2,03 di Allegri e al 2,02 di Sarri.

4 , i Paesi dove ha vinto il campionato : Portogallo a parte, è l’unico ad esserci riuscito in Inghilterra, Italia e Spagna.

4 , i club diversi con cui ha raggiunto almeno le semifinali di Champions League (Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid): è l’unico allenatore ad aver chiuso questo poker. 4, le sue coppe europee: 2 Champions (Porto 2003-04 e Inter 2009-10) e 2 Uefa/Europa League (Porto 2002-03 e Manchester United 2016-17). Meglio di lui, tra i tecnici in attività, solo Ancelotti con 6, Zidane e Guardiola con 5. 4, però, sono anche gli anni da cui Mourinho non vince nulla, dopo l’EL col ManU nel 2017.

7° , il posto occupato dalla Roma nel campionato 2020-21. Mou non era mai ripartito così dal basso , neanche all’União Leiria che nel 2001 veniva da un 5° posto.

21 gli anni in panchina da capo allenatore. L’esordio il 23 settembre 2000, perdendo 1-0 col Benfica sul campo del Boavista. 25, i trofei vinti. Anzi, per Mourinho sono 26 e mezzo: perché il Tottenham l’ha mandato via prima della finale di League Cup.