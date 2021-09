Infortunati e gare ravvicinate: Roma, necessario il turnover

Abraham l'unico sicuro del posto in attacco. Si prepara El Shaarawy

Con Zaniolo, che ieri non era nemmeno in panchina nel match dell’Italia contro la Lituania, e Pellegrini (ha svolto lavoro individuale a Trigoria) acciaccati, domenica sera contro il Sassuolo (arbitra Sozza) José Mourinho potrebbe dover rivedere la sua idea di turnover molto ristretto portata avanti in queste prime partite, e allargare la rosa dei titolari, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Contro il Sassuolo, quindi, sarà molto probabile un turnover più ampio, soprattutto nel reparto offensivo, in cui l’unico sicuro di una maglia sembra essere Tammy Abraham. Il dubbio più grande riguarda la sua presenza in coppia con Shomurodov. L’uzbeko può partire anche esterno nei tre dietro all’attaccante centrale, ma in questo caso dovrà superare la concorrenza a sinistra di El Shaarawy, visto che Mkhitaryan (a segno ieri nel match dell’Armenia contro il Liechtenstein) dovrebbe spostarsi al centro al posto di Pellegrini.