Infinito Dybala, l’uomo da 50 milioni (di follower)

Adesso il mistero social dell’estate giallorossa è stato rivelato, scrive Luca Valdisserri su Il Corriere della Sera. Le foto dei piedi di Mourinho sopra la scrivania volevano dire una cosa sola: l’attesa fiduciosa del giocatore che lo Special One voleva a tutti i costi per fare il salto di qualità. E quel giocatore era Paulo Dybala. Mettere sotto contratto un giocatore di quel livello, però, non è come bere un bicchiere d’acqua e i lavori per mettere tutto nero su bianco sono durati per tutta la giornata. Una vera maratona che, anche per colpa della fretta che ormai permea tutto il mondo dell’informazione, ha portato anche a qualche spiacevole misunderstanding, come la presenza della Joya addirittura in panchina durante l’amichevole contro lo Sporting. Paulo, invece, non è andato a Faro con il pullman della squadra ma è stato accompagnato in auto per il secondo tempo, quando è apparso in tribuna con una t-shirt giallorossa.