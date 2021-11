Infiammazione al ginocchio, Pellegrini salta il Bodo/Glimt

Giovedì sera in Conference League Mourinho dovrà fare a meno del suo capitano

Anche se Mourinho aveva annunciato che giovedì sera all’Olimpico (già 35 mila le presenze sicure tra abbonati e biglietti venduti) contro il Bodø Glimt avrebbe giocato la formazione titolare, il tecnico portoghese dovrà fare a meno del suo capitano, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Pellegrini non giocherà in Conference per un’infiammazione al ginocchio sinistro. Già nel riscaldamento prima della gara con il Milan si era fermato toccandosi il ginocchio ma poi, dopo l’intervento dei medici, è sceso in campo, stringendo i denti e con una vistosa fasciatura. Ieri la decisione di non rischiarlo giovedì per averlo a disposizione per la gara di domenica a Venezia, fondamentale per andare alla sosta mantenendo il quarto posto in classifica. Lo Special One sta andando avanti con la linea dura nei confronti dei quattro “epurati” – Diawara, Villar, Reynolds e Borja Mayoral – che dovranno essere ceduti a gennaio per fare spazio a nuovi arrivi. In questo senso va interpretato il viaggio che Tiago Pinto dovrebbe fare nei prossimi giorni a Londra.