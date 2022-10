Incredibile ma vero: Mourinho in serie A ha battuto tutte le big ma mai il Verona

Sulle panchine di Inter e Roma, in campionato, Mourinho ha battuto 5 volte la Lazio, 4 volte l’Atalanta, 3 volte il Milan, 2 volte la Juventus e il Napoli, una volta a testa la stessa Roma e la stessa Inter, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Curioso che tra i 74 successi ottenuti finora non sia mai riuscito ad infilarne uno contro 3 squadre che non figurano certo tra le big: il Bari (2 pareggi), il Venezia (un pari e un ko) e il Verona, l’avversario di stasera. Quando Mou era all’Inter i gialloblù giocavano in Lega Pro, così se li è trovati di fronte solo nello scorso campionato: perdendo 3-2 al Bentegodi, risultato deciso da un esterno destro all’incrocio dell’ex laziale Faraoni, e agguantando un soffertissimo 2-2 all’Olimpico, risalendo da 0-2 con gli unici gol in A di due ragazzi, Volpato e Bove. Otto mesi dopo, il portoghese ha l’occasione di cancellare questo curioso tabù Verona.