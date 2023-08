In vendita i biglietti per Verona

Si è chiusa ieri la campagna abbonamenti per le tre gare del girone di Europa League e gli ottavi di finale di Coppa Italia. Con 41.888 tessere véndute, la Roma ha superato se stessa, battendo il numero di abbonati in campionato, circa 40 mila, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere dela Sera. I sorteggi ci saranno venerdì 1 settembre al Grimaldi Forum di Montecarlo, i giallorossi saranno teste di serie. Da ieri mattina sono in vendita - al costo di 25 euro, prevendita inclusa, per l'acquisto c'è bisogno della As Roma Card anche i biglietti per la trasferta di sabato a Verona. Fischio di inizio alle 20.45. Ancora una volta il settore ospiti sarà sold out.