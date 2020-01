In vendita i biglietti per la Coppa Italia

Sono in vendita, fino a mercoledì 15 gennaio alle ore 19, i biglietti per il settore ospiti di Parma-Roma, ottavo di finale in gara unica di Coppa Italia. La partita, riporta il “Corriere della Sera” si giocherà allo stadio Tardini, con fischio d’inizio alle 21.15. Vendita senza limitazioni territoriali, per l’acquisto è sufficiente presentare un documento d’identità valido. Il prezzo è di 25 euro più commissioni di servizio, punti vendita Ticketone abilitati sul territorio nazionale. “Flash Sale” fino a oggi pomeriggio alle 18 per Roma-Torino di domenica prossima. Sui canali social AS Roma sconto del 30% sui biglietti di tribuna Monte Mario, Players Zone e Tribuna Legends.