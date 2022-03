In Spagna vedono Guedes in giallorosso. A centrocampo piace lo svincolato Xeka

Tiago Pinto e Mourinho hanno già le idee chiare su come muoversi per rinforzare la rosa, tenendo sempre un occhio ai conti

Redazione

In anticipo rispetto alla fine della stagione, comincia a prendere la forma la Roma del futuro, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Tiago Pinto e Mourinho hanno già le idee chiare su come muoversi per rinforzare la rosa, tenendo sempre un occhio ai conti. Per questo il primo acquisto sarà a parametro zero: Mile Svilar, 22 anni, portiere del Benfica, ha già sostenuto le visite mediche e arriverà per fare il vice di Rui Patricio.

Anche il secondo acquisto potrebbe essere uno svincolato: si tratta di Xeka, portoghese, centrocampista classe ’94, che ha deciso di non rinnovare il contratto con il Lille e di liberarsi a fine stagione. Motivo per cui Pinto negli ultimi tempi ha intensificato i contatti. Ha uno stipendio che rientra nei parametri (meno di 2 milioni netti) e potrebbe essere un ottimo sostituto dei partenti Veretout e Cristante, i cui sacrifici dovrebbero portare i soldi per arrivare al regista che cerca Mourinho, con Xhaka, Paredes e Maxime Lopez sempre in cima alla lista.

Novità arrivano dalla Spagna per un altro portoghese che piace a Mourinho: Gonçalo Guedes (11 gol) non rinnoverà con il Valencia. L’esterno classe ’96 è valutato circa 40 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2023 dovrebbe abbassarne il costo. È seguito da Mendes e anche questo potrebbe facilitare la trattativa. Altro nome accostato alla Roma per l’attacco è quello di Ekitike del Reims: vent’anni, dieci gol in 24 presenze, ha il contratto in scadenza nel 2024 e costa almeno 25 milioni.