In Portogallo vogliono Mourinho in Nazionale

Lo Special One è schizzato in testa alle preferenze per il ruolo di c.t. per il dopo Fernando Santos

Redazione

In Portogallo è esplosa (di nuovo) la Mourinho-mania. Nel senso che dopo l’eliminazione della Nazionale dal Mondiale in Qatar, il nome dello Special One è schizzato in testa alle preferenze per il ruolo di c.t. per il dopo Fernando Santos, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Secondo il quotidiano A Bola, la federazione avrebbe offerto il posto a José, che ha un contratto con la Roma fino al 2024, prospettandogli anche la possibilità di un impiego part-time che non lo allontani dalla panchina giallorossa. Un’ipotesi che non ha incontrato il favore dei romanisti, e di difficile realizzazione anche per alcuni addetti ai lavori.