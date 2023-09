In pochi a Trigoria ma c’è Azmoun

A ranghi ridotti per l'assenza dei 12 calciatori impegnati con le rispettive nazionali (compresi Bove con l'unser 21, Pisilli e Pagano con la 20) e con molti Primavera aggregati, ieri mattina la Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria in vista della gara con l'Empoli, domenica 17 (ore 20.45, da ieri sono in vendita i biglietti con prezzi a partire da 24 euro) all'Olimpico. Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, la buona notizia è la presenza in gruppo dell'attaccante iraniano Azmoun, arrivato in giallorosso con i postumi di un infortunio muscolare. Terapie per gli infortunati Dybala, Aouar, Zalewski e Sanches: il portoghese è stato protagonista di una storia Instagram pubblicata da Abraham, anche lui alle prese con il recupero dopo la rottura del crociato, che ha ricordato i tempi (2017-18) in cui i 2 erano compagni nello Swansea.